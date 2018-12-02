с чего всё началось

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз. Съемочная группа "Первого канала" была замечена рядом с дислокацией 77-й армейской бригады, занимающейся кибербезопасностью.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Армия и оружие Армия и оружие Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин» Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

Армия и оружие Армия и оружие «Ъ»: первый образец ракетного двигателя РД-171МВ испытают в 2019 году Огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ, который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "Царь-двигателем", запланированы на 2019 год.

Армия и оружие Армия и оружие Останки 10 солдат Российской империи нашли в Латвии Во время раскопок в Латвии исследователи обнаружили останки 10 российских солдат, погибших во времена Первой мировой войны.

Армия и оружие Армия и оружие В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания Представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран намерен продолжить ракетные испытания и для этого ему не нужно разрешение от иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град» В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".

Армия и оружие Армия и оружие Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Армия и оружие Армия и оружие Имидж контрактной службы в РФ растет На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Армия и оружие Армия и оружие Российские и армянские военные провели учения по отражению авиаударов Российские военнослужащие дежурных смен авиационной военной базы РФ и противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированной в Армении, провели совместную тренировку.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.

Армия и оружие Армия и оружие Сергей Шойгу подарил фуражку девушкам из Вольска Президент КВН Александр Масляков находился в зале с министром обороны. По традиции Шойгу вручил победителям свою фуражку.