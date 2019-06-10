Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на БалканахRT на русском 01:04
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
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Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у российского военного командования и лично у меня самого была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует.
— Георгий Шпак, военачальникЦарьград вчера в 21:09
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Генерал Стаськов о том, как удалось скрыть от НАТО марш десантников на «Слатину»
Московский Комсомолецвчера в 12:00
Бросок на Приштину: «И тогда я доложил командованию, что у меня нет связи с батальоном»
Свободная Прессавчера в 01:02
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Общество
Прогноз погоды на 12 июня в Усолье-Сибирском
Народный прогноз погоды: 12 июня отмечается день памяти преподобного Исаакия-исповедника. В народе этот день считается змеиным.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
Компания Uber проведет испытания воздушного такси в Австралии
Uber намерена провести испытания воздушного такси в австралийском городе Мельбурне.
Обновлено в 01:16
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать слово «жопа»
Инцидент произошел в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге. Один из первоклашек написал на парте слово «жопа».
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Путин присвоил генеральские звания 18 офицерам МВД
Обновлено вчера в 11:13
Культура
Участник шоу «Голос» скончался от сердечного приступа
Участник шоу «Голос», певец Алексей Сафиулин скончался в возрасте 44 лет в результате сердечного приступа, сообщил телеканал «360» со ссылкой на близкую подругу и коллегу артиста Елену Решетникову.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Семья погибла при пожаре на даче в Свердловской области
Тела женщины, мужчины и четырехлетнего мальчика обнаружены при тушении пожара в садовом домике в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Обновлено в 02:49
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала поведение сына Алибасова
Известная ведущая Ксения Бородина раскритиковала сына продюсера Бари Алибасова, который накануне сделал селфи в больничной палате со своим госпитализированным отцом.
Обновлено в 03:49
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Культура
12 июня фестиваль «Автострада» пройдёт в Туле в 15-й раз
12 июня, в День России, туляков и гостей города традиционно ждёт насыщенная программа мероприятий в центре города.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Обновлено в 03:24
Общество
Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.
Обновлено в 03:12
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Музыка
Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи
Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономики
Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Транспорт
Верховный суд рекомендовал лишать прав за грязные номера
Лишение прав за езду с нечитаемыми номерами предусмотрено в случае установки механической шторки, однако в ВС отмечают, что судом по этому же составу могут расцениваться те случаи, когда регистрационный знак залеплен снегом, грязью или листвой.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено вчера в 18:45