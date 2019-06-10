Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на БалканахRT на русском 01:04
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
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Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у российского военного командования и лично у меня самого была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует.
— Георгий Шпак, военачальникЦарьград вчера в 21:09
с чего всё началось
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной. Для войск НАТО, которые планировали использовать воздушную гавань, рейд ВДВ стал полной неожиданностью.RT на русскомвчера в 02:49
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Бросок на Приштину: «И тогда я доложил командованию, что у меня нет связи с батальоном»
Свободная Прессавчера в 01:02
Генерал Стаськов о том, как удалось скрыть от НАТО марш десантников на «Слатину»
Московский Комсомолецвчера в 12:00
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