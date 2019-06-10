Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на БалканахRT на русском 01:04

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
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Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

RT на русском01:04

Марш-бросок в историю

Российская газета10 июня в 13:42

Генерал Стаськов о том, как удалось скрыть от НАТО марш десантников на «Слатину»

Московский Комсомолецвчера в 12:00

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Lenta.ruвчера в 07:37

«Шли победить или умереть»: экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину

ТК Звездавчера в 05:45

Бросок на Приштину: «И тогда я доложил командованию, что у меня нет связи с батальоном»

Свободная Прессавчера в 01:02

Как прошел марш-бросок русских десантников, поразивший мир

РИА Новости01:00
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Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 кг кокаина

Обновлено вчера в 12:43
Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

Погба высказался о расизме и загрустил

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба высказался о расизме, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Общество

В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году

Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика

Мигранты получат российские пенсии

Как напоминает РБК, соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС, разработанное ещё в марте, предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае его переезда за рубеж.
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено 10 июня в 14:27
Шоу-бизнес

Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью

Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Гаджеты

Apple все еще хочет купить часть немецкого бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов

Согласно новой статье, опубликованной The Information, компания Apple ведет переговоры о покупке части немецкого бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов.
Обновлено в 02:40
Общество

Как стать счастливым: 10 советов от экспертов (Aftonbladet, Швеция) (Aftonbladet)

«Как и ожидалось, поначалу выигравшие были очень счастливы, но год спустя они привыкли и стали чувствовать себя примерно так же, как до выигрыша», — говорит Филип Форс, занимающийся изучением субъективного ощущения благополучия — или счастья, говоря популярным языком.
Обновлено в 01:20
Политика

Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Старый советский пулемет уничтожил американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала «Чернобыль»

Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 00:08
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Обновлено в 00:36
Политика

В Раде признали телефонный терроризм на территории России

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.
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Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
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Приштина
Город
Город на Балканском полуострове, с 2008 года - столица частично признанной Республики Косово. Население составляет 198 000 жителей, преимущественно албанцы. Согласно позиции Сербии и государств, не признающих независимость Косова - столица автономного края Косово и Метохия.
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Республика Косово
Государство в Европе
Частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Столица - Приштина.
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