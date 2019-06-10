Как российские десантники нарушили планы НАТО на БалканахRT на русском 01:04

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Футбол Погба высказался о расизме и загрустил Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба высказался о расизме, передает "Советский спорт".

Общество В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.

Экономика Мигранты получат российские пенсии Как напоминает РБК, соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС, разработанное ещё в марте, предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае его переезда за рубеж.

Шоу-бизнес Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Политика Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Гаджеты Apple все еще хочет купить часть немецкого бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов Согласно новой статье, опубликованной The Information, компания Apple ведет переговоры о покупке части немецкого бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов.

Общество Как стать счастливым: 10 советов от экспертов (Aftonbladet, Швеция) (Aftonbladet) «Как и ожидалось, поначалу выигравшие были очень счастливы, но год спустя они привыкли и стали чувствовать себя примерно так же, как до выигрыша», — говорит Филип Форс, занимающийся изучением субъективного ощущения благополучия — или счастья, говоря популярным языком.

Политика Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.

Армия и оружие Старый советский пулемет уничтожил американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.

Происшествия Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.

Игры Opera выпустила игровой браузер для геймеров Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.

Общество Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала «Чернобыль» Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.

Политика В Раде признали телефонный терроризм на территории России «Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.

Политика Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.