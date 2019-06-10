Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на БалканахRT на русском 01:04
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
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Генерал Стаськов о том, как удалось скрыть от НАТО марш десантников на «Слатину»
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«Шли победить или умереть»: экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину
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WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
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Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба высказался о расизме, передает "Советский спорт".
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Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
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Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
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Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
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Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
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Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
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Apple все еще хочет купить часть немецкого бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов
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Как стать счастливым: 10 советов от экспертов (Aftonbladet, Швеция) (Aftonbladet)
«Как и ожидалось, поначалу выигравшие были очень счастливы, но год спустя они привыкли и стали чувствовать себя примерно так же, как до выигрыша», — говорит Филип Форс, занимающийся изучением субъективного ощущения благополучия — или счастья, говоря популярным языком.
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Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
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Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
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Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
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Старый советский пулемет уничтожил американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
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Игры
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Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
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Общество
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала «Чернобыль»
Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
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Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
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В Раде признали телефонный терроризм на территории России
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Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
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