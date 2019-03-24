Финансы
Как решения ЦБ по ставке отразятся на банковских кредитахРоссийская газета вчера в 00:00
После заседания Банка России, где было принято оставить ключевую ставку на прежнем уровне, стало понятно, что, по крайней мере, до следующего заседания совета директоров Центробанка (26 апреля), со ставками по банковским кредитам ничего экстраординарного не случится.
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Музыка
Концерт в память о погибших в «Зимней вишне» пройдет в Кемерове
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
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Обновлено в 00:29
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала в Instagram фото из душа
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Обновлено вчера в 10:02
Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»
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Обновлено в 00:26
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
Ученые: Вирус Эбола в Африке может стать началом конца света
Кроме страха заражения смертельной болезнью, местные жители опасаются вооруженных нападений, которые в последнее время усилились и могут стать началом дестабилизации ситуации не только на континенте, но и во всем мире.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США
Обновлено вчера в 19:48
Интернет
Популярное семейное приложение раскрыло местонахождение пользователей
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Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Японии женщина еле выжила, съев лепешку с клещами
Эксперты провели экспертизу муки и обнаружили в ней до 4,5 тысяч пылевых клещей на грамм продукта.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
В избирательную гонку на Украине включилась Москва
В избирательную гонку на Украине включилась Москва В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход.
Обновлено вчера в 16:15
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве миротворцев в Ливане
Техническое соглашение о сотрудничестве в рамках миссии «Временные силы ООН в Ливане» подписали оборонные ведомства Казахстана и Италии, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами
Народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока, сообщает StarHit.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила положение о проведении нового набора в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Авто
Новый кроссовер BMW X5 M замечен без камуфляжа
Новый кроссовер BMW X5 M замечен фотошпионами без камуфляжной защиты.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Что правительство делало с платежами за негативное воздействие
Первой причиной резкого снижения поступлений ПНВОС стало принятие в сентябре 2016 года нового постановления правительства о таких платежах.
Обновлено вчера в 17:49