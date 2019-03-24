Финансы
Как решения ЦБ по ставке отразятся на банковских кредитахРоссийская газета вчера в 00:00
После заседания Банка России, где было принято оставить ключевую ставку на прежнем уровне, стало понятно, что, по крайней мере, до следующего заседания совета директоров Центробанка (26 апреля), со ставками по банковским кредитам ничего экстраординарного не случится.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено вчера в 00:00
Технологии
Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России
Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о пополнении в тренерском штабе национальной сборной, передают "Известия".
Обновлено в 01:12
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Теннис
Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21
Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Футбол
Йоахим Лев: «Команда до последнего верила в победу»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Голландией (3:2).
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Телеведущая дала такой ответ хейтерам, упрекающим её в небольшом размере бюста.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:12
Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:42
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Общество
Татарстанцев предупредили о метели, сильном ветре и гололедице
В республике ожидается ухудшение погоды В Татарстане в понедельник, 25 марта, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Технологии
Минпромторг РФ запретит госорганам закупать иностранное оборудование
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ввести запрет на закупку государственными органами средств иностранного производства при наличии отечественных аналогов.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Неизвестный напал на главу МИД Финляндии
После инцидента глава МИД Финляндии продолжил встречу с гражданами в обычном режиме.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Политика
Специалисты пообещали Украине скорую экологическую катастрофу
Нежелание украинцев экономить воду может обернуться для страны экологической катастрофой.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35
National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35.
Обновлено вчера в 07:15
Авто
Названы признаки скрученного пробега на подержанных машинах
Свидетельствовать о пробеге могут тормозные диски и резина автомобиля, однако также на этих качествах сказывается и то, как прошлый водитель управлял машиной.
Обновлено в 01:40
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51