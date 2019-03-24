Как решения ЦБ по ставке отразятся на банковских кредитахРоссийская газета вчера в 00:00

После заседания Банка России, где было принято оставить ключевую ставку на прежнем уровне, стало понятно, что, по крайней мере, до следующего заседания совета директоров Центробанка (26 апреля), со ставками по банковским кредитам ничего экстраординарного не случится.

Как решения ЦБ по ставке отразятся на банковских кредитах

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