Решение ФРС впервые за 10 лет снизить базовую процентную ставку было ожидаемым на фоне ситуации в экономике. Вместе с тем регулятор не обещает длительного цикла смягчения монетарной политики, а от этого во многом зависит судьба рубля.

Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рубле

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