Финансы

Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рублеГазета.Ru 06:14

ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до уровня в 2-2,25% годовых. Решение регулятора соответствовало ожиданиям аналитиков.
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Дональд Трамп
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 18:50

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Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рубле

Газета.Ru06:14

Трамп прокомментировал снижение ФРС США базовой ставки

RT на русскомвчера в 20:58

Впервые за десять лет ФРС США снизила базовую ставку

DP.RUвчера в 14:52

Трамп разочаровался в главе ФРС после снижения ставки впервые с 2008 года

РБКвчера в 17:44

Трамп: рынки США ожидали, что ФРС объявит о намерении продолжать снижать ставку

ТАССвчера в 17:24

ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:02

Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Интерфаксвчера в 18:50
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Финансы

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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику

33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Происшествия

На Урале перевернулась лодка с тремя детьми

На севере Свердловской области, на реке Лозьва перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, в том числе младенец, передает ТАСС.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Общество

В Нидерландах запретили скрывать лицо

В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Врачи в Индии удалили у ребенка 526 зубов

Индийские врачи удалили у семилетнего ребенка 526 «зубов». Все они находились в опухоли из-за аномалии развития зубной ткани.
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Происшествия

По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

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Футболист Самба Соу перешел из «Динамо» в «Ноттингем Форест»

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Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Житель Дагестана получил 8 лет за вербовку в ряды террористов в Сирии

Из материалов следствия следует, что Муритов с мая по июнь 2015 года в дагестанской столице побуждал иные лица к выезду на территорию Сирии с последующим вхождением в состав действующих там НВФ.
Обновлено в 05:31
Интернет

«Газпром нефть» продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива

"Газпром нефть" с момента запуска в декабре 2018 года приложения АЗС.GO реализовала с помощью онлайн-сервиса 6,6 миллиона литров бензина и дизельного топлива, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 07:30
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В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

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Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

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Обновлено в 00:59
Политика

ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер

Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
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Футбол

«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»

Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
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Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
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