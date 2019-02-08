Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсетиРБК 03:17
Как выглядит рекламная кампания Reebok в России: "Пересядь на мужское лицо". pic.twitter.com / vdtzJ6c1Hp — дейенерис татариен (@ brave __ pancake) 7 февраля 2019 г. Борьба со стереотипами в таком виде категорически не понравилась аудитории, в результате чего под публикацию посыпались возмущенные комментарии.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Причину удаления модераторы пояснили в описании к новой публикации: постеры с провокационными слоганами не проходят возрастную политику Instagram, но их все еще можно найти в аккаунтах героинь.РБК03:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Авто
Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году
Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.
Обновлено в 08:58
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.
Обновлено в 12:02
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Авто
Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию
Помимо специальной подвески, в оснащение внедорожного RAV4 вошли облегченные 18-дюймовые колеса с покрышками Falken Wildpeak A/T Trail, светодиодные противотуманные фары, полный привод с динамическим контролем тяги на каждом из задних колес, переключатель режимов движения Multi-Terrain Select c системами помощи на подъеме и спуске.
Обновлено в 02:46
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые узнали, как питье вина и пива влияет на похмелье
Обновлено в 01:54
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3
Напомним, что Moody’s оставалось единственным рейтинговым агентством «большой тройки» (S&P, Moody’s и Fitch), которое сохраняло суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня.
Обновлено в 16:56
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В участников предвыборной встречи с Тимошенко бросили дымовые шашки
По данным полиции, в участников встречи бросили две дымовые шашки, еще у пятерых находившихся на площади человек, изъяли «семь предметов, похожих на» пиротехнику.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Спорт
Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира
Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Космос
Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет
Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин уволил девять генералов силовых структур
Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Канаде убийцу восьмерых геев осудили пожизненно
Брюс Макартур убил восьмерых гомосексуалов в районе Торонто Гей-Виллидж.
Обновлено в 15:24
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Кино
Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
Авто
Объявлены российские цены на новую Toyota Corolla
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на седан Corolla нового поколения.
Обновлено в 13:35
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Экономика
Visa планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазинов
Международная платёжная система Visa работает над внедрением сервиса выдачи наличных на кассах магазинов при условии покупки товаров с помощью платёжных карт компании.
Обновлено в 05:08
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Гаджеты
В iPhone XS и XS Max трескаются камеры
Обновлено в 06:28
Происшествия
В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту
В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено в 17:25
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14