Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсетиРБК 03:17

с чего всё началось

Как выглядит рекламная кампания Reebok в России: "Пересядь на мужское лицо". pic.twitter.com / vdtzJ6c1Hp — дейенерис татариен (@ brave __ pancake) 7 февраля 2019 г. Борьба со стереотипами в таком виде категорически не понравилась аудитории, в результате чего под публикацию посыпались возмущенные комментарии.

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

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