Экономика

Как регулируются тарифы в РоссииКоммерсантъ 18:40

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В РФ действуют еще два вида долгосрочного регулирования тарифов.
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Электросети нацеливают на эталон

Коммерсантъ18:42
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Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Здоровье

Без права на лекарства: только в 7 регионах России закупаются жизненно важные лекарства

Печальную статистику в ходе «Прямой линии» озвучил президент России Владимир Путин, назвав это проблемой на местах, так как государство выделяет необходимые средства в полном объеме.
Обновлено в 07:44
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Общество

Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
Обновлено в 20:14
Футбол

«Барселоне» предложили вернуть Дани Алвеса

Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин запретил авиакомпаниям РФ полеты в Грузию

Президент Российской Федерации Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года.
Обновлено 21 июня в 14:29
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Политика

Грузия приценивается к санкциям

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено в 16:13
Общество

Дошли до вышки

Базовые станции установлены сегодня на 11 образовательных учреждениях Барнаула - Почему-то все инстанции в регионе встали на защиту коммерческих интересов мобильного оператора, а не наших детей, - удивляется Наталья Бакурова, мама двоих учеников 40-й гимназии, выступившая истцом в суде.
Обновлено в 14:17
Общество

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника

Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Футбол

Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено в 17:05
Здоровье

Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58
Политика

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Военные летчики ЗВО устроили «врагу» ночные вертолетные засады

В Ленинградской области военные летчики отработали тактику ночных вертолетных засад.
Обновлено в 10:27
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено в 14:42
Здоровье

Не фастудом единым. 5 продуктов, из-за которых мы теряем здоровье

Первую строчку в списке продуктов, которые негативно влияют на наше здоровье и самочувствие, безусловно, занимает горячо любимый общественностью фастфуд.
Обновлено в 17:31
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Экономика

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Обновлено в 20:02
Общество

Нефть и абитуриенты: поступить в ТОГУ на престижную специальность

В мифах, современных возможностях и шансах для абитуриентов получить крутое образование, а после – работу мечты, разбиралось ИА AmurMedia.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Валуев прокомментировал информацию о раке мозга и уточнил свой диагноз

Обновлено в 16:46
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Футбол

Правозащитник предлагает лишить гражданства России игроков, которые приняли участие в антироссийской акции

Известный правозащитник Павел Пятницкий отреагировал на скандал с антироссийской акцией грузинских команд.
Обновлено в 13:24
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