В РФ действуют еще два вида долгосрочного регулирования тарифов.

Как регулируются тарифы в России

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