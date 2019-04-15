Экономика

Как реально в России в 1-м квартале изменился объем выданной ипотекиНедвижимость.RU вчера в 08:53

Средняя ставка предложения на новостройки у 15 крупнейших ипотечных кредиторов достигла 10,54%, на вторичку — 10,66. По мнению экспертов ГК, после 1 июля возможно снижение ставок до 10% и ниже.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в I квартале на 5%

Вести.Финансвчера в 08:12

Выдача ипотеки в России в первом квартале выросла на 5%

РИА Новостивчера в 07:14

Как реально в России в 1-м квартале изменился объем выданной ипотеки

Недвижимость.RUвчера в 08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Обновлено в 08:25
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Финансы

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Политика

Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом

Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Общество

Полиция Лондона задержала более 100 экологических активистов

Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Обновлено в 05:02
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Политика

Crocus Group может стать кандидатом на строительство 2-й очереди «Восточного»

Кандидатом на строительство 2-й очереди космодрома "Восточный" может стать компания Crocus Group.
Обновлено в 09:02
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Авто

Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont

В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое компания Volkswagen провела преддверии шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35

Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54
Экономика

Чистая прибыль Johnson & Johnson сократилась в I квартале на 14,2%

Компания ожидает, что выручка за 2019 г. составит от $80,4 млрд до $81,2 млрд.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Генпрокурор Украины отреагировал на освобождение Савченко

Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Свидетели дают показания против Кокорина и Мамаева: онлайн из суда

Обновлено в 05:21
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Политика

В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.
Обновлено в 09:04
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Политика

Против спикера ВР Украины Парубия будет возбуждено уголовное дело

Соломенский районный суд Киева постановил антикоррупционному бюро начать расследование в отношении спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за превышение служебных полномочий.
Обновлено в 05:35
Финансы

Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф считает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное