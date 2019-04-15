Экономика
Как реально в России в 1-м квартале изменился объем выданной ипотекиНедвижимость.RU вчера в 08:53
Средняя ставка предложения на новостройки у 15 крупнейших ипотечных кредиторов достигла 10,54%, на вторичку — 10,66. По мнению экспертов ГК, после 1 июля возможно снижение ставок до 10% и ниже.
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Политика
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Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
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Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое компания Volkswagen провела преддверии шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV.
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Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса
Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54
Экономика
Чистая прибыль Johnson & Johnson сократилась в I квартале на 14,2%
Компания ожидает, что выручка за 2019 г. составит от $80,4 млрд до $81,2 млрд.
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В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
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Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда.
Обновлено в 08:29
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки
Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.
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Общество
Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО
Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
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Против спикера ВР Украины Парубия будет возбуждено уголовное дело
Соломенский районный суд Киева постановил антикоррупционному бюро начать расследование в отношении спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за превышение служебных полномочий.
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Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных
Глава Сбербанка Герман Греф считает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.
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Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
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Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
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