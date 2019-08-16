Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал РосстатГазета.Ru вчера в 21:14

За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет Росстата. По мнению экспертов, такие изменения связаны со стремлением россиян к здоровому образу жизни.
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с чего всё началось

Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.
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