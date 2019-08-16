Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.

с чего всё началось

За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет Росстата. По мнению экспертов, такие изменения связаны со стремлением россиян к здоровому образу жизни.

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Происшествия Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.

Происшествия Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.

Армия и оружие За неделю 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ В Министерстве обороны РФ рассказали о разведывательной активности у воздушных границ России за неделю.

Авто Бюджетные модели Datsun получат вариатор Чтобы реанимировать продажи, японский автогигант намерен дополнить линейку трансмиссий вариатором X-Tronic от Nissan Juke.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Общество Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Экономика В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.

Политика Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.

Происшествия Видеокамеры могут появиться на пляжах России Замглавы российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах России.

Музыка Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая» Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.