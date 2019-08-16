Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСПREGNUM вчера в 09:13
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Мать больного ребенка стала свидетелем в деле о ввозе лекарств
Обновлено вчера в 10:13
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после шутки про блокадницу.
Обновлено в 02:07
Авто
5 легендарных внедорожников, которые может купить себе каждый
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
В Москве пройдут очередные акции, связанные с выборами в Мосгордуму
Муниципальные депутаты намерены провести одиночные пикеты на Бульварном кольце. Они подавали заявки на массовые пикеты, но получили отказ.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США
Работа электронной системы службы таможенного и пограничного контроля вышла из строя в ряде международных аэропортов США.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку
Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Человек погиб в ДТП на трассе «Кола»
В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено вчера в 05:57
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»
Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Футбол
Карпин уснул в кино перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35