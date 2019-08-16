Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСПREGNUM вчера в 09:13

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
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«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

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Znak.comвчера в 08:06
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
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Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
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В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
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Муниципальные депутаты намерены провести одиночные пикеты на Бульварном кольце. Они подавали заявки на массовые пикеты, но получили отказ.
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Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
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СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

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Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
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Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
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