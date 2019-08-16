«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

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