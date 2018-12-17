Политика
Как протесты «желтых жилетов» во Франции меняют Евросоюз
Как протесты «желтых жилетов» во Франции меняют ЕвросоюзBaltNews.ee03:00
Уступки Макрона приведут к дополнительной нагрузке на госфинансы Франции. При этом темпы роста экономики этой страны уже не первый год ниже средних по еврозоне и Евросоюзу в целом (колеблются в пределах 1%), а соотношение госдолга к ВВП вплотную подобралось к 100%.
BaltNews.ee03:00
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Политика
Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров во время трансляции на сайте kp.ru заявил, что Россия не станет воевать с Украиной.
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Политика
ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья
После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
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Армия и оружие
Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии
Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Политика
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора
Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Политика
В Киеве признали, что Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»
Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию
Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.
Обновлено в 01:53
Политика
Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма
Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.
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Политика
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Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Обновлено в 00:57
Политика
FT: Британия должна подготовиться ко второму референдуму по Brexit
Даже в случае второго парламентского голосования по вопросу Brexit, британские парламентарии должны быть готовы ко второму референдуму, пишет член британского парламента Джастин Грининг в Financial Times.
Обновлено в 03:47
Политика
Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР
Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.
Обновлено в 02:05
Политика
Депутат Верховной рады призвал охотиться на «московских попов»
Обновлено в 00:44
Политика
«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции
Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 15:47