Политика
Как протесты «желтых жилетов» во Франции меняют Евросоюз
Как протесты «желтых жилетов» во Франции меняют ЕвросоюзBaltNews.ee03:00
Уступки Макрона приведут к дополнительной нагрузке на госфинансы Франции. При этом темпы роста экономики этой страны уже не первый год ниже средних по еврозоне и Евросоюзу в целом (колеблются в пределах 1%), а соотношение госдолга к ВВП вплотную подобралось к 100%.
BaltNews.ee03:00
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Политика
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.
Обновлено в 02:44
Политика
В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Абэ может пройти 21 января
Проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 21 января обсуждается, однако окончательная дата пока не согласована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Политика
Песков прокомментировал вопрос интеграции России и Белоруссии
Ранее в Минске опровергли данные о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл закрытое совещания на тему независимости в «условиях давления России».
Обновлено в 05:33
Политика
ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья
После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Песков: раскольническая деятельность на Украине перемешана с политикой
Раскольническая деятельность на Украине плотно перемешана с политикой, что вряд ли допустимо по церковным канонам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии
Россия испытала в Сирии большинство новейших образцов авиационной техники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД
США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 04:14
Политика
WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»
Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.
Обновлено в 01:12
Политика
Саудовская Аравия обвинила США в вопиющем вмешательстве
Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе.
Обновлено в 01:16
Политика
Запашный пожаловался Путину на Cirque du Soleil
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре при президенте России в субботу пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil.
Обновлено 15 декабря в 15:11
Политика
В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина
В письмах, которые пришли из Кремля всем аккредитованным представителям прессы, а их на этот раз - рекордное количество, 1702 человека, есть обращение: "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 мм х 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов".
Обновлено в 05:01
Политика
Лавров рассказал, кто в США занимается вопросом отношений с РФ
Власти США делегировали политику на российском направлении советнику главы Белого дома по национальной безопасности Джону Болтону, такое мнение в эфире радио «Комсомольской правды» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Обновлено в 00:57