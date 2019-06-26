Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названияPolitOnLine.Ru вчера в 06:15

Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.

Власти успели добиться переименования Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий. Таким образом, пересмотр истории вековых отношений с Россией привел к тому, что Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской.

Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия

Гаджеты В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.

Общество Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Происшествия В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.

Происшествия Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.

Экономика Власти РФ ограничили хранение пенсий в соблюдающих санкции банках Банки, которые работают в России и соблюдают антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.

Авто Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Шоу-бизнес Анастасии Костенко приписывают вторую беременность Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов признаются, что на одном ребенке останавливаться не станут и уже планируют второго малыша.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Космос Уфолог обнаружил дискообразный НЛО возле космической станции Уфологу удалось заметить необычный объект рядом со станцией, когда внешние камеры внезапно изменили ракурс и сфокусировались на НЛО.

Транспорт Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.

Футбол «Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето «Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.

Экономика Альберта Шигабутдинова на должности гендиректора ТАИФа сменил его сын Новым гендиректором группы компаний «ТАИФ» стал Руслан Шигабутдинов - сын прежнего генерального директора Альберта Шигабутдинова.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Экономика МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

Здоровье В Ставропольской психиатрической больнице преподают йогу голоса В Ставропольской психиатрической больнице прошёл первый мастер-класс по «йоге голоса» - звукотерапии с использованием собственных голосовых связок.

Происшествия В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Армия и оружие Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».