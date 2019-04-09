Происшествия

Как прошло заседание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском вчера в 16:27

В Пресненском районном суде прошло второе заседание, на котором дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина рассматривалось по существу. Были опрошены два свидетеля — друг Кокорина Геннадий Куропаткин и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В суде продолжат выступать свидетели по делу Мамаева и Кокорина

Нева Спортвчера в 21:34

Мамаев: настроение отличное, с каждым днём всё лучше и лучше

Чемпионатвчера в 05:40

«Я лесбиянка и не испытываю влечения к Кокорину»: первый день суда

МК-Спортвчера в 12:12

Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

ТАССвчера в 12:18

Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Спорт-Экспрессвчера в 12:22

Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

RT на русскомвчера в 16:27

«Трезвых не было»: выступили первые свидетели по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новостивчера в 02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Космос

РАН: первый снимок черной дыры подтверждает теории Эйнштейна

Обновлено в 00:39
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Экономика

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался школьникам, что в 10-м классе получил двойку в четверти, но в итоге сумел исправить ситуацию.
Обновлено вчера в 06:27
Культура

Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование

На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:11
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Хоккей

Малкин занял 26-е место в истории по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) забросил свою 63-ю шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.
Обновлено в 01:39
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Происшествия

Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра

На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
Обновлено в 01:09
Политика

Депутат Рады объяснил, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире

Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие

Украина может стать «Троянским конем» в войне США и России

Украина может стать американским «Троянским конем» в прогнозируемой войне США против России.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Технологии

Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из ее сторон.
Обновлено вчера в 17:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное