Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и МамаеваНаша версия 04:36

В Пресненском суде Москвы 9 апреля состоялось первое заседание суда по делу о побоях и хулиганстве, фигурантами по которым проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:18

Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

Газета.Ru12:49

Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Спорт-Экспресс12:22

Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском16:27

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 11 апреля

РИА Новости13:17

Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

РБК06:45

Дело Кокорина и Мамаева суд продолжит рассматривать 10 апреля

REGNUMвчера в 18:04
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Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
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Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Футбол

Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси

По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.
Обновлено в 17:48
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено в 16:39
Экономика

Две трети бондов лизинговой компании ГТЛК купили европейские инвесторы

Около 70% выпуска шестилетних облигаций на $500 млн от крупнейшей лизинговой компании России – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) купили европейские инвесторы, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Обновлено в 13:36
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
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Эксперты из Германии оценили российское топливо

Обновлено в 04:50
Технологии

Что такое «VK коин»: россияне «сходят с ума» по новой криптовалюте

Россияне "сходят с ума" по новой криптовалюте. Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга VK Coin.
Обновлено 08 апреля в 02:08
Политика

Порошенко сдал анализы на допинг

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
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Федор Конюхов снова попал в шторм

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США возобновили поставки венесуэльской нефти

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
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Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
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Twitter удалил видео Трампа из-за музыки из фильма о Бэтмене

В предвыборном ролике была использована музыка из фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».
Обновлено в 06:52
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой

В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
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Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
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Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Гибрид Karma Revero получил коллекционную версию

Выпущенный в единичном экземпляре гибрид Karma Revero Black Ocean воплощает в себе новое направление бизнеса компании — создание коллекционных автомобилей по индивидуальному заказу.
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СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест

В Baring Vostok заявили, что приветствуют ходатайство СК о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеются, что суд примет их во внимание.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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