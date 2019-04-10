Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и МамаеваНаша версия 04:36

В Пресненском суде Москвы 9 апреля состоялось первое заседание суда по делу о побоях и хулиганстве, фигурантами по которым проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Спорт-Экспресс12:22

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 11 апреля

РИА Новости13:17

Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

Газета.Ru12:49

Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:18

Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском16:27

Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

РБК06:45

«Настроение отличное»: суд вернулся к делу Кокорина и Мамаева

REGNUM07:41
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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