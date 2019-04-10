Происшествия
Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и МамаеваНаша версия 04:36
В Пресненском суде Москвы 9 апреля состоялось первое заседание суда по делу о побоях и хулиганстве, фигурантами по которым проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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