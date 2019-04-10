Как прошло заседание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 16:27

В Пресненском районном суде прошло второе заседание, на котором дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина рассматривалось по существу. Были опрошены два свидетеля — друг Кокорина Геннадий Куропаткин и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин.

Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

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