Происшествия

Как прошло заседание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 16:27

В Пресненском районном суде прошло второе заседание, на котором дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина рассматривалось по существу. Были опрошены два свидетеля — друг Кокорина Геннадий Куропаткин и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин.
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Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском16:27

Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:18

Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Спорт-Экспресс12:22

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 11 апреля

РИА Новости13:17

Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

Газета.Ru12:49

Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

РБК06:45

Мамаев с коробкой и неунывающий Кокорин. Главные фото из зала суда

Чемпионат07:00
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Космос

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 21:03
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Политика

Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября

Туск также сообщил, что соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованное Брюсселем и Лондоном 25 ноября, не может быть изменено, несмотря на новую отсрочку Brexit до 31 октября.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Общество

Белгородским землеустроителям расширят полномочия

Цены на услуги определены законом.
Обновлено в 11:44
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Технологии

Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»

В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Экономика

В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Политика

Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Авто

Компания SEAT испытает в своих авто биометан из бытовых отходов

Испанская компания SEAT намерена испытать на своих авто биометан, созданный из бытовых отходов.
Обновлено в 19:00
Космос

Космическая миссия Dawn признана лучшей в освоении космоса

Участники космического проекта по изучению карликовых планет Dawn получили награду за освоение космоса от генерального директора Space Foundation Тома Зелибора 10 апреля на 35-м Космическом симпозиуме, сообщает пресс-служба NASA.
Обновлено в 18:20
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Бывшего мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 15:23
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Общество

Миллионы — в сад. Как изменится уникальный парк Липецка?

Архитекторы из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода и Казани предложили семь концепций развития парка.
Обновлено в 10:48
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Авто

Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Технологии

Искусственный интеллект и бизнес

Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

Минфин США отказался представить демократам декларации Трампа в срок

Министерство финансов США не сможет предоставить демократами налоговые декларации президента Дональда Трампа в обозначенный срок, сообщил глава ведомства Стивен Мнучин.
Обновлено в 19:29
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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