Происшествия
Как прошло заседание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 16:27
В Пресненском районном суде прошло второе заседание, на котором дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина рассматривалось по существу. Были опрошены два свидетеля — друг Кокорина Геннадий Куропаткин и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин.
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Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
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Политика
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Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.
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У китайского арендатора забирают томский лес
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Авто
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В администрации Дербентского района проходят обыски
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Общество
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Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
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