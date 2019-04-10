Происшествия

Как прошло заседание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 16:27

В Пресненском районном суде прошло второе заседание, на котором дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина рассматривалось по существу. Были опрошены два свидетеля — друг Кокорина Геннадий Куропаткин и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин.
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В суде продолжат выступать свидетели по делу Мамаева и Кокорина

Нева Спорт21:34

Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском16:27

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с личными вещами (фото)

Metaratings12:14

Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Спорт-Экспресс12:22

Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:18

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 11 апреля

РИА Новости13:17

Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

Газета.Ru12:49
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Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Замминистра обороны приедет в Читу

Выяснить, кто именно из 11 заместителей министра приедет в Читу, пока не удалось.
Обновлено в 21:31
Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено в 14:15
Происшествия

Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен

Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Политика

Порошенко повторно сдаст анализы на алкоголь и наркотики, но не WADA

В минувшее воскресенье украинский боксер заявил, что анализы на алкоголь и наркотики, ранее сданные Порошенко и его соперником Владимиром Зеленским, собирались непрофессионально.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Более 150 человек разыскивают девочку, пропавшую в Иркутской области

Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Усть-Куте Иркутской области, разыскивают более 150 человек.
Обновлено в 21:39
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 22:00
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Политика

Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 07:29
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

В Индии пройдут парламентские выборы

Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик упал в канализационный колодец и погиб

Обновлено в 12:41
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТП

В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:08
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Турция пригрозила найти замену американским истребителям F-35

Обновлено в 04:37
Авто

Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4

Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Обновлено в 03:51
Общество

Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение

ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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