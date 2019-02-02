Политика
Как прошла встреча Навального со сторонниками в Санкт-ПетербургеВедомости 09:30
Оппозиционный политик Алексей Навальный провел встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге, которая была посвящена предстоящим муниципальным выборам. Трансляция велась штабом Навального.
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Политика
Госдеп прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон оставляет за собой право вернуться к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение полугода.
Обновлено в 11:29
Политика
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Обновлено в 08:30
Общество
40 мумий и золотую маску нашли в захоронении в Египте
Около 40 мумий, саркофаги, украшения и золотая маска стали добычей археологов в Среднем Египте. Это первая крупная находка в 2019 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 11:22
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 10:15
Происшествия
Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей
Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Десять машин попали в ДТП на трассе «Дон» в Тульской области
Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Бывший мэр Тулы задержана на Кипре
Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.
Обновлено в 05:35
Общество
На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым
Обновлено в 11:52
Происшествия
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
«Беременная» от Киркорова скончалась после шоу Малахова
Источник в телевизионных кругах рассказал о смерти от инсульта Светланы Сафиевой, которая якобы ждала ребенка от российского певца Филиппа Киркорова.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В гаражном кооперативе в Челябинской области взорвался газ
Вечером 2 февраля на территории гаражного кооператива в городе Трехгорный Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе в Антверпене
В результате стрельбы в бельгийском Антверпене пострадали три человека.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В сети появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети появилось видео, на кадры которого попал момент прорыва дамбы в Бразилии. По последним данным, в результате ЧП погибли 115 человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41
Общество
2 февраля будет объявлена столица «Тотального диктанта-2019»
2 февраля в Новосибирске решится вопрос, какой город будет назван столицей Всемирной акции "Тотальный диктант-2019".
Обновлено 31 января в 04:27
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для путешествий
Редакция портала Speedme побывала на Туристической ярмарке в Дрездене и составила топ-5 самых популярных машин для путешествий на дальние дистанции.
Обновлено в 09:08
Наука
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина
Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея
Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Политика
В Госдуме хотят конфисковывать все имущество у нарушителей границы
Первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин предложил забирать имущество в случае незаконного пересечения российской границы.
Обновлено в 06:37