В Черкизове состоялась ежегодная встреча футбольного «Локомотива» с активными фанатами клуба. Развлекательное мероприятие превратилось в площадку для дискуссий. Болельщики выразили своё недовольство решениями менеджмента и пожаловались на повышение цен на сезонные абонементы.

Как прошла встреча «Локомотива» с фанатами

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