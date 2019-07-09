Футбол
Как прошла встреча «Локомотива» с фанатамиRT на русском 02:05
В Черкизове состоялась ежегодная встреча футбольного «Локомотива» с активными фанатами клуба. Развлекательное мероприятие превратилось в площадку для дискуссий. Болельщики выразили своё недовольство решениями менеджмента и пожаловались на повышение цен на сезонные абонементы.
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Василий Кикнадзе: «Хотел пообщаться с болельщиками после закрытия трансферного окна, но могу и сегодня»
Спорт-Экспрессвчера в 14:44
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Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
Brent подорожала до $64,81 за баррель
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Экс-директора магаданской школы подозревают в насилии над детьми
Следователи СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы в селе Тахтоямск, ее подозревают в оскорблении и избиении учеников.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа
Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 03:22
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
Обновлено в 01:51
Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА
Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Общество
В варениках эксперты нашли кишечную палочку
Оказалось, что в варениках "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция" и "Морозко" присутствуют бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:54
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Общество
В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов
Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Политика
Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов
В банке утверждают, что и без согласия на запрос в БКИ откроют вклад или выдадут дебетовую карту, согласие можно отозвать, обратившись в отделение.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Общество
5 чиновников и депутатов Татарстана попали в рейтинг Forbes
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
В мае американские медики назвали простой способ держать вес в норме без диет.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Android уличили в массовом сливе данных пользователей
Разработчики Android сообщили, что уже занимаются проблемой. Однако работа займет не один месяц.
Обновлено в 02:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Климкин «решил» за Путина вопрос с моряками-провокаторами
Министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что все 24 украинских моряка-провокатора будут освобождены в ближайшее время.
Обновлено в 00:47