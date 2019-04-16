Происшествия

Как прошла первая неделя суда над Кокориным и МамаевымRT на русском 13 апреля в 18:06

С 9 апреля Пресненский суд столицы рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания проходят в ежедневном режиме. В ходе первой недели свои показания дали свидетели, а также один из потерпевших — водитель Виталий Соловчук.
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Охранник клуба, где отдыхали Кокорин и Мамаев: Водитель обозвал их неприличным словом

РЕН ТВ10:31

Суд в Москве продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новостивчера в 17:18

Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки

Газета.Ru10:34

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

RT на русском10:17

«Из клуба выходили на позитиве». Охранник – о компании Кокорина и Мамаева перед избиением Соловчука

Спорт-Экспресс10:22

Адвокат по делу Кокорина и Мамаева нашел фальсификацию вещдоков

Аргументы и Факты09:55

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тыс. перед дракой

Sportsibnet.ruвчера в 11:22
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Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество

Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино

Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Тина Канделаки вышла в свет со взрослой дочерью

Тина Канделаки очень гордится Меланией и Леонтием и с удовольствием выходит с ними в свет.
Обновлено в 09:09
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением

По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Политика

Савченко намерена участвовать в парламентских выборах

Обновлено в 08:50
Происшествия

СК завел дело после сообщений о стрельбе по детям из пневматики в Орле

"СУСК РФ по Орловской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту хулиганских действий, совершенных в отношении нескольких местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:09
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Транспорт

В России предложили ввести платный проезд по перекресткам

Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок.
Обновлено в 01:58
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли

Обновлено в 07:17
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Культура

Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Обновлено в 00:12
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Экономика

Чистая прибыль Johnson & Johnson снизилась в I квартале на 14%

Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $19,61 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Салтыковой Алиса в купальнике показала «рай на земле»

Знаменитость опубликовала собственный снимок в купальнике и показала, как по ее мнению, выглядит "рай на земле".
Обновлено в 08:45
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора хоккейного "Динамо", в 2018 году перешел на должность генерального директора футбольного клуба.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21

«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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