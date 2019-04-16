Происшествия
Как прошла первая неделя суда над Кокориным и МамаевымRT на русском 13 апреля в 18:06
С 9 апреля Пресненский суд столицы рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания проходят в ежедневном режиме. В ходе первой недели свои показания дали свидетели, а также один из потерпевших — водитель Виталий Соловчук.
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Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Тина Канделаки вышла в свет со взрослой дочерью
Тина Канделаки очень гордится Меланией и Леонтием и с удовольствием выходит с ними в свет.
Обновлено в 09:09
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением
По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Савченко намерена участвовать в парламентских выборах
Обновлено в 08:50
Происшествия
СК завел дело после сообщений о стрельбе по детям из пневматики в Орле
"СУСК РФ по Орловской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту хулиганских действий, совершенных в отношении нескольких местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:09
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Транспорт
В России предложили ввести платный проезд по перекресткам
Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок.
Обновлено в 01:58
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли
Обновлено в 07:17
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Экономика
Чистая прибыль Johnson & Johnson снизилась в I квартале на 14%
Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $19,61 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в купальнике показала «рай на земле»
Знаменитость опубликовала собственный снимок в купальнике и показала, как по ее мнению, выглядит "рай на земле".
Обновлено в 08:45
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора хоккейного "Динамо", в 2018 году перешел на должность генерального директора футбольного клуба.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21
«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07