Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиянРоссийская газета вчера в 23:00
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Эксперт рассказал, как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Актуальные Новости02:24
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Общество
NetEase (Китай): 10 блюд, которые нужно обязательно попробовать, если едешь в Россию (NetEase)
Если собираетесь поехать в Россию, то ни в коем случае нельзя обойти стороной местную кухню.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Западные СМИ оценили новейший российский Су-57
В 2019 и 2020 годах в российские войска поступят еще два прототипа Су-57. Серийное производство начнется после испытаний истребителя.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска
Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
Обновлено в 03:06
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Обновлено в 03:42
Единоборства
Джон Джонс победил Тиаго Сантоса на UFC 239, 6 июля — что будет дальше
Очень осторожный и неубедительный бой провёл Джон Джонс 6 июля в Лас-Вегасе.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»
Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась с Батрутдиновым в фотосессии
Телеведущая и певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в новой фотосессии, вместе с ней был замечен коллега по цеху и ее друг Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Санкт-Петербурге мигранты напали на туриста из Колумбии
Как стало известно «Регион online», молодые люди напали на 37-летнего туриста из Колумбии.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:11
Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Политика
Отменен концерт группы «А-Студио» в Грузии
Выступление популярной в России группы «А-студио» в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесено на неопределенный срок, пока ситуация в стране не придет в норму, передает РИА Новости со ссылкой на концертного директора коллектива Евгения Селезнева.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира
Ухудшение состояния здоровья пассажира стало причиной вынужденной посадки самолета в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта в воскресенье.
Обновлено в 03:14
Общество
Федор Конюхов прилетел в Крым на необычном самолете
Известный путешественник Федор Конюхов и Сергей Рябчинский (президент федерации планерного спорта России) совершили перелет из подмосковной Коломны (аэродром «Северка», село Мячково) в Крым.
Обновлено вчера в 04:54
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Политика
В ОБСЕ призвали Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости этих республик, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Единоборства
Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239
На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку
После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Обновлено в 00:46