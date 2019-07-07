Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиянРоссийская газета вчера в 23:00
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Эксперт рассказал, как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Актуальные Новости02:24
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Армия и оружие
Россию и режим Асада обвинили в гибели сирийцев в Идлибе
Атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей.
Обновлено в 10:53
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика
МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Единоборства
Глава UFC не заинтересован в реванше Джонс — Сантос
Обновлено в 01:59
Происшествия
Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке
Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях.
Обновлено в 11:33
Политика
Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Samsung до Android Pie обновила смартфон Galaxy Xcover 4
По всей видимости компания решила исправиться и до Android Pie обновила не только флагманы и смартфоны среднего уровня, но даже и защищённый Galaxy Xcover 4. Эта модель появилась на рынке в 2017 году, и недавно она получила новую версию Galaxy Xcover 4S.
Обновлено в 11:10
Футбол
Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.
Обновлено в 08:31
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Футбол
Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважением
Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено в 01:46
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом
ПАО «Курганмашзавод», на сегодняшний день единственный в Российской Федерации производитель БМП, оказался не способен полностью выполнить необходимый объем работы по госконтрактам.
Обновлено в 10:39
Единоборства
В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Политика
США вознамерились разделить неудачи в Сирии с Евросоюзом
Призыв Соединённых Штатов к Германии частично заменить в Сирии американских солдат немецкими говорит о желании в случае провала разделить неудачи со всем Евросоюзом.
Обновлено в 11:51