Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиянРоссийская газета вчера в 23:00

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт объяснил, как вероятное снижение ставки ЦБ скажется на жизни россиян

Горобзор.ру04:32

Эксперт рассказал, как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Актуальные Новости02:24

Эксперты прокомментировали, как прогнозируемое снижение ставки Центробанка скажется на россиянах

Реальное время02:14

Как снижение ставки ЦБ повлияет на жизнь граждан?

Красная весна11:51
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Армия и оружие

Россию и режим Асада обвинили в гибели сирийцев в Идлибе

Атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей.
Обновлено в 10:53
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В США задержали миллиардера Эпштейна по подозрению в торговле людьми

Обновлено в 02:03
Экономика

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Единоборства

Глава UFC не заинтересован в реванше Джонс — Сантос

Обновлено в 01:59
Происшествия

Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке

Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях.
Обновлено в 11:33
Политика

Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Гаджеты

Samsung до Android Pie обновила смартфон Galaxy Xcover 4

По всей видимости компания решила исправиться и до Android Pie обновила не только флагманы и смартфоны среднего уровня, но даже и защищённый Galaxy Xcover 4. Эта модель появилась на рынке в 2017 году, и недавно она получила новую версию Galaxy Xcover 4S.
Обновлено в 11:10
Футбол

Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.
Обновлено в 08:31
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Политика

Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Футбол

Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважением

Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Российские военные доставили две тонны продуктов сирийским беженцам

Обновлено в 04:26
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Культура

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Происшествия

Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Обновлено в 10:21
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом

ПАО «Курганмашзавод», на сегодняшний день единственный в Российской Федерации производитель БМП, оказался не способен полностью выполнить необходимый объем работы по госконтрактам.
Обновлено в 10:39
Единоборства

В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Политика

США вознамерились разделить неудачи в Сирии с Евросоюзом

Призыв Соединённых Штатов к Германии частично заменить в Сирии американских солдат немецкими говорит о желании в случае провала разделить неудачи со всем Евросоюзом.
Обновлено в 11:51
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