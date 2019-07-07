Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиянРоссийская газета вчера в 23:00
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Авто
Калифорнийцам запретили чинить собственные машины
Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде
По данным телеканала, при взрыве в торговом центре пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье
Названы 9 смертельно опасных экзотических блюд
Обновлено вчера в 03:55
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Культура
Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки
Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Авто
В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено 05 июля в 06:50
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями
Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов
Обновлено вчера в 13:20
Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Прыгучий кот Джордж стал звездой соцсетей
Кот Джордж из Австралии, умеющий перепрыгивать через высокое заграждение, стал звездой соцсетей.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено 05 июля в 18:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного
С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты
Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено 05 июля в 08:26
Авто
Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин
Обновлено вчера в 07:20