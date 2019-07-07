Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиянРоссийская газета вчера в 23:00

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Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Российская газетавчера в 23:00
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Авто

Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах

Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

По данным телеканала, при взрыве в торговом центре пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье

Названы 9 смертельно опасных экзотических блюд

Обновлено вчера в 03:55
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Культура

Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки

Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Авто

В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей

Обновлено 05 июля в 06:50
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов

Обновлено вчера в 13:20
Единоборства

На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Прыгучий кот Джордж стал звездой соцсетей

Кот Джордж из Австралии, умеющий перепрыгивать через высокое заграждение, стал звездой соцсетей.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено 05 июля в 18:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного

С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено вчера в 02:31
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты

Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено 05 июля в 08:26
Авто

Составлен ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин

Обновлено вчера в 07:20
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