Экономика
Как правительство собирается поднимать селоРИА Новости вчера в 01:00
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента. Что изменится в российской глубинке в ближайшие годы, какие возможности откроются у тех, кто там живет, — в материале РИА Новости.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Футбол
Сборная Англии обыграла Шотландию в матче женского чемпионата мира
Сборная Англии по футболу обыграла команду Шотландии в матче группового этапа чемпионата мира среди женщин.
Обновлено в 13:58
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой
Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Девушки некогда были очень хорошими подругами, но два года назад между ними пробежала кошка.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков
Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Происшествия
В морском университете в Новороссийске произошел пожар
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Авто
Утилизация авто в России
Обновлено в 12:30
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу
«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Кино
В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»
Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
Обновлено в 14:12
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Политика
Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда
Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Футбол
На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель
В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Политика
Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43 округа
На сайте Московской городской избирательной комиссии появились сведения о том, что глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер стала кандидатом в депутаты Мосгордумы от 43 округа - Хамовники, Арбат, Пресня.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Игры
Microsoft рассекретила новую приставку Xbox
Компания Microsoft выпустила несколько тизеров своего представления на выставке E3, в которых пользователи увидели секретный код и смогли узнать название будущей модели Xbox.
Обновлено в 11:02