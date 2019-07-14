Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 летРоссийская газета вчера в 21:00

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
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Эксперт спрогнозировал курс рубля на несколько месяцев

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Эксперт: Рубль имеет все шансы на умеренный рост

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Эксперт дал прогноз по курсу рубля

RT на русском07:10

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Российская газетавчера в 21:00
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Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии

После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Политика

Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г. По словам Медведчука, жесткий контроль не дает реализоваться реальной украинской политике, что ставит под угрозу независимость страны.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

32-летняя Настасья Самбурская показала, как выглядела бы в старости

Настасья Самбурская блондинка Напомним, в апреле актриса заявила, что уходит из театра на Малой Бронной, где служила более 10 лет, а затем разругалась с режиссером спектакля, не давшим ей "доиграть сезон по-хорошему".
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский побывал на границе с Крымом

Обновлено вчера в 14:16
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено в 09:19
Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Политика

В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик

Обновлено в 07:25
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука

Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов

Обновлено вчера в 21:26
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 21:14
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Общество

Погода в России: Лето вернется в центральную Россию

Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

Обновлено в 07:45
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Сябитова разоблачила пиар-истории Олега Майами

По словам Розы Сябитовой, 29-летний парень произвел на нее приятное впечатление и попросил разрешения сфотографироваться.
Обновлено в 08:04
Политика

Один кандидат в депутаты рады обвинил другого в покушении на убийство

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья

Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с новой акцией протеста

Обновлено в 05:20
Футбол

Внедрение VAR избавит РПЛ от синдрома «ручных» судей

Поединок в Тушино стал наглядной агитацией за внедрение системы VAR в матчах РПЛ, которое постоянно откладывается из-за контрактных споров между Ростелекомом и «Матч-ТВ».
Обновлено в 02:15
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
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