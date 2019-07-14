Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.

Политика Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г. По словам Медведчука, жесткий контроль не дает реализоваться реальной украинской политике, что ставит под угрозу независимость страны.

Шоу-бизнес 32-летняя Настасья Самбурская показала, как выглядела бы в старости Настасья Самбурская блондинка Напомним, в апреле актриса заявила, что уходит из театра на Малой Бронной, где служила более 10 лет, а затем разругалась с режиссером спектакля, не давшим ей "доиграть сезон по-хорошему".

Происшествия В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.

Происшествия Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Общество Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).

Музыка Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".

Политика Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Шоу-бизнес Сябитова разоблачила пиар-истории Олега Майами По словам Розы Сябитовой, 29-летний парень произвел на нее приятное впечатление и попросил разрешения сфотографироваться.

Политика Один кандидат в депутаты рады обвинил другого в покушении на убийство Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.

Происшествия Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.

Футбол Внедрение VAR избавит РПЛ от синдрома «ручных» судей Поединок в Тушино стал наглядной агитацией за внедрение системы VAR в матчах РПЛ, которое постоянно откладывается из-за контрактных споров между Ростелекомом и «Матч-ТВ».

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.

Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.