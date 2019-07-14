Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 летРоссийская газета вчера в 21:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
Обновлено в 10:48
Политика
«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз
«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины», — говорится в сообщении канала.
Обновлено в 11:15
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Московский ЦСКА проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:34
Происшествия
О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета
Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Командующий армией Ирана заявил о готовности отразить любое нападение
Командующий иранской армией Абдоль-Рахим Мусави на военном параде в Тебризе заверил, что Иран не станет первым начинать вооружённый конфликт, но при этом страна готова отразить любое нападение.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
Берлин, Париж и Лондон опасаются развала СВПД из-за санкций США
Берлин, Париж и Лондон негативно оценивают риски развала СВПД, который может случиться ввиду американских санкций.
Обновлено в 11:44
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке российских зенитных ракетных систем С-400 стала важнейшей в современной истории Турции.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Музыка
Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Самбурская показала фото в старости
Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:41
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Наука
Японские ученые обнаружили неожиданную причину ожирения
Ученые из Японии в ходе исследований сумели обнаружить новую неожиданную причину ожирения.
Обновлено в 06:17
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов
В Азербайджане 19 человек пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева.
Обновлено в 07:41
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Путешествия
В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00