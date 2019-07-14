Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 летРоссийская газета вчера в 21:00
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля. При этом стоит отметить, что большинство из этих факторов носят среднесрочный характер и могут сохранить свое влияние на горизонте следующих недель и, возможно, даже месяцев.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки
Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01
Общество
Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт
В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Прокуратура выясняет причины смены цвета воды в пруду под Саратовом
«Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Обновлено в 08:15
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Обновлено в 06:26
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Автоспорт
50 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо
Возможно, если кто-то перейдёт на свежие шины под конец гонки, то это оживит гонку. Я надеюсь, что будут разные стратегии.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году
Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году. Об этом сообщает Российская газета.
Обновлено в 07:30
Музыка
Валерий Леонтьев выступил с последним концертом
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Обновлено в 06:06
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Политика
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Huawei массово уволит сотрудников в США
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08