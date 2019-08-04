Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу годаРоссийская газета вчера в 23:00
Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики. Мировые центробанки в ближайшее время будут активно стимулировать экономику во избежание кризиса.
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Экономист рассказал, как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Sputnik Таджикистан01:57
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено 02 августа в 01:00
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Общество
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" в шестой раз в истории завоевали Суперкубок Англии - ранее команда брала трофей в 1937, 1968, 1972, 2012 и 2018 годах.
Обновлено в 12:49
Происшествия
SSJ-100 экстренно сел в Минеральных водах из-за разгерметизации
Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных водах.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Хоккей
СКА проигрывает «Сочи» в первом периоде матча Sochi Hockey Open
В Сочи на ледовой арене «Шайба» завершился первый период матча между хозяевами и петербургским хоккейным СКА.
Обновлено в 11:23
Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Кино
Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Обновлено в 09:09
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:34
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Футбол
Нападающего «Спартака» Понсе могут дисквалифицировать на три матча
Эсекьель Понсе, аргентинский нападающий московского "Спартака" может быть дисквалифицирован на три игры.
Обновлено в 10:19
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Финансы
Конец цикла: зачем ФРС США снизила ставку
«Известия» объясняют, зачем нужна ключевая ставка и почему решение о ее сокращении 31 июля может оказаться исключительно важным.
Обновлено 01 августа в 17:02
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36