Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу годаРоссийская газета вчера в 23:00
Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики. Мировые центробанки в ближайшее время будут активно стимулировать экономику во избежание кризиса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист рассказал, как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Sputnik Таджикистан01:57
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Более 200 россиян застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Сразу несколько групп российских туристов не смогли вовремя вылететь из Болгарии из-за возникших у авиакомпании Bulgaria Air проблем с самолетами.
Обновлено в 04:13
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Футбол
Симеоне считает, что у «Реала» нет своего стиля
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля игры, а у его команды и у "Барселоны" - есть.
Обновлено в 08:43
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Кличко покинул Украину в неизвестном направлении
Обновлено в 09:52
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Хоккей
«Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил олимпийской сборной России
Олимпийская сборная России обыграла «Авангард» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Ворота «Авангарда» защищал Игорь Бобков.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 09:24
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 09:03
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»
Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Политика
В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами
Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика
Киев изменит режим работы пункта пропуска «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" сменит режим работы в связи с разминированием территории, сообщил в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Обновлено в 10:10
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46