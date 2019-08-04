Финансы

Как политика США скажется на курсе доллара к концу годаРоссийская газета вчера в 23:00

Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики. Мировые центробанки в ближайшее время будут активно стимулировать экономику во избежание кризиса.
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Новые санкции США могут ослабить курс рубля до конца года

Красная весна04:39

Экономист рассказал, как политика США скажется на курсе доллара к концу года

Sputnik Таджикистан01:57

Как политика США скажется на курсе доллара к концу года

Российская газетавчера в 23:00
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На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

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Более 200 россиян застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами

Сразу несколько групп российских туристов не смогли вовремя вылететь из Болгарии из-за возникших у авиакомпании Bulgaria Air проблем с самолетами.
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Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Общество

Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
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Симеоне считает, что у «Реала» нет своего стиля

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля игры, а у его команды и у "Барселоны" - есть.
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Происшествия

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
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Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
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Политика

Кличко покинул Украину в неизвестном направлении

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Общество

Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
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«Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил олимпийской сборной России

Олимпийская сборная России обыграла «Авангард» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Ворота «Авангарда» защищал Игорь Бобков.
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Музыка

Группа «Аквариум» собрала на запись нового альбома почти 2 млн рублей

Обновлено в 08:08
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 09:24
Происшествия

Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии

В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Кино

Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 09:03
Интернет

Instagram и WhatsApp сменят название

В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»

Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»

Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Политика

В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика

Киев изменит режим работы пункта пропуска «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" сменит режим работы в связи с разминированием территории, сообщил в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Обновлено в 10:10
Спорт

Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
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