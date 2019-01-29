Энергетика

Как отразятся на рынке нефти санкции США против ВенесуэлыRambler News Service вчера в 09:40

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA примером недобросовестной конкуренции. Накануне США запретили сделки с PDVSA и арестовали ее активы в своей юрисдикции.
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Как санкции США против Венесуэлы могут отразиться на стоимости нефти

RT на русскомвчера в 15:35

Санкции США против венесуэльской нефти не подорвут стабильность на рынке – эксперт

ПРАЙМвчера в 15:17

Как отразятся на рынке нефти санкции США против Венесуэлы

Rambler News Serviceвчера в 09:40
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Происшествия

Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам

Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.
Обновлено в 03:58
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Авто

Новый компактный кроссовер Kia XCeed представят в Женеве

Компания KIA готовит к премьере новый компактный кроссовер XCeed.
Обновлено вчера в 23:18
Авто

Volkswagen третий год подряд остается крупнейшим автопроизводителем

Обновлено в 02:31
Авто

Стартуют продажи LADA Vesta Sport

LADA Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации Luxe. Стартовая цена автомобиля 1 009 900 рублей.
Обновлено в 04:08
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификацию за драку после боя

Обновлено вчера в 13:04
Общество

Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
Обновлено в 03:33
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Обновлено вчера в 09:36
Кино

Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»

Обновлено вчера в 18:10
Интернет

Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN

Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь

Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Политика

Синдзо Абэ вновь назвал Южные Курилы территорией Японии

Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Интерпол задержал в Петербурге кикбоксера из Киева

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Морском университете во Владивостоке проверяют финансовые документы

Правоохранители запросили и проверяют документацию, в том числе финансовую, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Ленобласти подростки подожгли шапку на девочке и избили ее спутника

Группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки и избила ее ровесника.
Обновлено в 02:14
Музыка

Умер обладатель «Грэмми», певец Джеймс Ингрэм

На 67-м году жизни в США умер известный певец, работавший в стиле ритм-н-блюз Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

Обновлено вчера в 16:49
Экономика

Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%

Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.
Обновлено вчера в 18:13
Транспорт

ТПУ «Саларьево» примет первых пассажиров в Москве к лету 2019 года

Обновлено в 03:46
Авто

Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России

Обновлено в 03:36
ЖКХ

В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Обновлено в 02:16
Космос

Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

Обновлено вчера в 19:36
Авто

Первый Подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле 2019 года

В апреле текущего года, в подмосковье будет произведен первый Mercedes. Такое заявление сделал губернатор области в обращении к гражданам.
Обновлено вчера в 11:14
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Мэрию Петрозаводска эвакуировали после сообщения о «минировании»

Сотрудников администрации Петрозаводска эвакуировали из здания после сообщения о "минировании", заявил в среду РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Пассажир рейса Петербург — Анталия избил стюардессу

Обновлено вчера в 06:20
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