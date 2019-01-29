Энергетика
Как отразятся на рынке нефти санкции США против ВенесуэлыRambler News Service вчера в 09:40
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA примером недобросовестной конкуренции. Накануне США запретили сделки с PDVSA и арестовали ее активы в своей юрисдикции.
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Происшествия
Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда
Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам
Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения
Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Новый компактный кроссовер Kia XCeed представят в Женеве
Компания KIA готовит к премьере новый компактный кроссовер XCeed.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
Стартуют продажи LADA Vesta Sport
LADA Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации Luxe. Стартовая цена автомобиля 1 009 900 рублей.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификацию за драку после боя
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера
Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
Обновлено в 03:33
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Обновлено вчера в 09:36
Кино
Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено вчера в 18:10
Интернет
Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN
Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Политика
Синдзо Абэ вновь назвал Южные Курилы территорией Японии
Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Интерпол задержал в Петербурге кикбоксера из Киева
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Морском университете во Владивостоке проверяют финансовые документы
Правоохранители запросили и проверяют документацию, в том числе финансовую, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Ленобласти подростки подожгли шапку на девочке и избили ее спутника
Группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки и избила ее ровесника.
Обновлено в 02:14
Музыка
Умер обладатель «Грэмми», певец Джеймс Ингрэм
На 67-м году жизни в США умер известный певец, работавший в стиле ритм-н-блюз Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%
Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России
Обновлено в 03:36
ЖКХ
В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин
Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Обновлено в 02:16
Космос
Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта
Обновлено вчера в 19:36
Авто
Первый Подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле 2019 года
В апреле текущего года, в подмосковье будет произведен первый Mercedes. Такое заявление сделал губернатор области в обращении к гражданам.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Мэрию Петрозаводска эвакуировали после сообщения о «минировании»
Сотрудников администрации Петрозаводска эвакуировали из здания после сообщения о "минировании", заявил в среду РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Пассажир рейса Петербург — Анталия избил стюардессу
Обновлено вчера в 06:20