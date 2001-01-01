Как отдыхаем на майские праздники 2019: официальные выходныеБизби 02 апреля в 03:21

К майским каникулам многие семьи готовятся заранее, раздумывая, где же и как их провести. Но для того, чтобы правильно спланировать предстоящий отпуск, необходимо знать, как отдыхают в России в мае 2019 и какие дни являются выходными по действующему законодательству.

Как отдыхаем на майские праздники 2019: официальные выходные

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