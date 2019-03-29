Финансы
Как новые санкции повлияют на курс доллара и акции СбербанкаРБК 03:27
Обозреватель РБК-ТВ рассказал, как новости о подготовке санкций повлияют на положение рубля и бумаги российских банков. В августе прошлого года американские власти уже говорили о возможных санкциях в отношении российских банков.
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Политика
Зеленский почти вдвое обошел Порошенко после обработки 17% протоколов
Обновлено вчера в 20:36
Финансы
Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов
Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В Донбассе боевик ВСУ умер от остановки сердца в своей день рождения
Военнослужащий неожиданно скончался на боевом посту из-за остановки сердца. Отмечается, что смерть настигла его в день его рождения.
Обновлено в 02:46
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика
Партия Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах в Анкаре
Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 16 лет потерпела поражение в столице.
Обновлено в 00:28
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Общество
Сбербанк покупает сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сбербанк планирует выкупить у текущих владельцев 100% сервиса для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:27
Общество
ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов
Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» провёл тренировку в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Горшков», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, провёл тренировку по комплексной обороне корабля от атак средств воздушного нападения условного противника.
Обновлено в 06:58
Авто
Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети
Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Общество
Синоптики рассказали о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
На территории большей части РФ апрель ожидается теплым.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Роман Старовойт посетил детские лечебные учреждения Курска
Обновлено в 04:31
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Корабли НАТО зашли в грузинский порт Поти
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Политика
На саммит АСЕАН могут пригласить Ким Чен Ына
Обновлено в 06:14