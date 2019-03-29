Как новые санкции повлияют на курс доллара и акции СбербанкаРБК 03:27

Обозреватель РБК-ТВ рассказал, как новости о подготовке санкций повлияют на положение рубля и бумаги российских банков. В августе прошлого года американские власти уже говорили о возможных санкциях в отношении российских банков.

Как новые санкции повлияют на курс доллара и акции Сбербанка

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