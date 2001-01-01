Финансы
Как новые санкции повлияют на курс доллара и акции СбербанкаРБК 03:27
В прошлом году заместитель секретаря Бюро по экономическим и деловым вопросам Госдепа Маниша Сингх говорила, что санкции затронут российские банки. На фоне этих сообщений российская валюта начала дешеветь — курс доллара вырос до 65,75 руб, курс евро до 73,75.
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Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Солдаты ВСУ на передовой также проголосовали за Зеленского
Обновлено в 04:04
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Россияне раскрыли отношение к присоединению Крыма
Отмечается, что более 70 процентов считают, что Москва не нарушила норм международного права, а две трети респондентов уверены, что присоединение полуострова принесло России больше пользы, чем вреда.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Клаудио Раньери: «Никогда не жалел о том, что возглавил „Рому“»
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подвел итоги разгромного поражения от «Наполи» (1:4) в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 14:40
Здоровье
На Сахалине открыли горячую линию по вопросам здравоохранения
На Сахалине в тестовом режиме заработала горячая линия по вопросам здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Космос
«Русская гравицапа» и «зеркальные города»: яркие идеи, вызывающие улыбку
"Русская гравицапа" В 2017 году житель поселка Знамя Октября Рязанской области подал заявку на изобретение ни много ни мало "Гравицапы" - "Русского Летающего Корабля" (так в тексте заявки – Прим. ред.) с управляемым гравитационным полем.
Обновлено в 02:39
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Текслер закрыл киоск с шаурмой в центре Челябинска
Во время объезда Челябинска врио губернатора региона Алексей Текслер внезапно остановил свой кортеж и спустился в подземный переход.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Культура
Медведев поздравил Познера с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил телеведущего Владимира Познера с 85-летним юбилеем, назвав его замечательным журналистом и талантливым преподавателем, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Обновлено в 04:19
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
«Т Плюс» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2018 году в 4 раза
Чистая прибыль "Т Плюс" за 2018 год по РСБУ выросла в четыре раза - до составила 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:21
Культура
Самая дорогая картина в мире пропала из Лувра
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» пропала из филиала Лувра в Абу-Даби, заявили журналисты The New York Times.
Обновлено в 03:29
Футбол
Гол Бензема на 89-й минуте принес «Реалу» победу над «Уэской»
Обновлено вчера в 16:36
Интернет
Шпионские приложения годами были доступны в Google Play
В общей сложности специалисты обнаружили в Google Play более 20 программ с Exodus.
Обновлено в 03:19
Политика
Скончался выдающийся конструктор Николай Макаровец
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08