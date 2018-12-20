Политика

«Новая церковь» Украины пыталась заказать копию посоха святителя Петра
Комсомольская правда
02:46

Настоящий же посох был передан Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его интронизации 1 февраля 2009 года. Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый "объединительный собор", по итогам которого была создана "новая церковь" и избран ее глава - Епифаний Думенко.
Комсомольская правда02:46
с чего всё началось
«В рамках подготовки к «интронизации» предстоятеля так называемой «православной церкви Украины» Епифания представители бывшего митрополита Александра (Драбинко) позвонили московским ювелирам для заказа точной копии посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, московского чудотворца», — написал
 он в своём Facebook.
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