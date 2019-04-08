Как на этот раз проголосуют Веллер и ЛященкоСеверпост 02:56

4 апреля законопроект прошёл в Госдуме первое чтение, и в числе тех, кто принял участие в голосовании по этому вопросу повестки, не оказалось «мурманских» депутатов Алексея Веллера и Алексея Лященко.

Как на этот раз проголосуют Веллер и Лященко

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