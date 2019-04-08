Политика
Как на этот раз проголосуют Веллер и ЛященкоСеверпост 02:56
4 апреля законопроект прошёл в Госдуме первое чтение, и в числе тех, кто принял участие в голосовании по этому вопросу повестки, не оказалось «мурманских» депутатов Алексея Веллера и Алексея Лященко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
СМИ узнали о предстоящем разводе дочери Владимира Винокура
Отвечая на вопрос СМИ о разводе, Анастасия Винокур опровергла эту информацию.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Происшествия
На Комендантском преступник с ножом не смог отобрать у девочки телефон
Неизвестный преступник, угрожая ножом, напал на девочку 17 лет.
Обновлено в 02:19
Политика
Порошенко понадобился закон об импичменте
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте, обещал учредить Антикоррупционный суд и больше не назначать на госдолжности своих бизнес-партнеров и друзей.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Недвижимость
Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики
Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 19:46
Хоккей
Губернатор Хабаровского края: «Есть спонсоры, готовые поддерживать «Амур»
Есть серьезные спонсоры в Москве, готовые поддерживать команду. Буду вести с ними переговоры, — приводит слова Фургала dvnovosti.ru.
Обновлено в 02:54
Авто
Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера
Как уже сообщалось ранее, его дизайн будет иметь некоторые решения от нового Santa Fe, а в списке оснащенности компания обещает немало современных систем и опций.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Прокуратура проверит, из каких материалов строят конгресс-холл в Челябинске
После пожара на стройке конгресс-холла «Крылья» прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил своим подчиненным организовать проверку.
Обновлено в 00:16
Футбол
Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии.
Обновлено в 01:50
Авто
Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве
Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Прокуратура начала проверку обрушения кровли на заводе в Дзержинске
Прокуратура города Дзержинска Нижегородской области начала проверку по факту обрушения кровли в цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш", в результате которого погиб человек.
Обновлено в 02:49
Экономика
Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент
ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 01:12
Путешествия
Россиян выгнали из самолёта в Испании из-за ветрянки у детей
Семья туристов из Татарстана не смогла покинут Испанию на самолёте из-за ветрянки у детей. Россияне возвращались домой с острова Тенерифе.
Обновлено в 00:19
Общество
Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже
Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Политика
В Израиле начались парламентские выборы
В Израиле во вторник начались выборы в кнессет (парламент) страны. Об этом сообщает Times of Israel.
Обновлено в 00:42
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53