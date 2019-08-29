Политика
RT на русскомКак на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
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Армия и оружие
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября
Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
Российская газета вчера в 22:40
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК 00:00
Происшествия
В лесу под Санкт-Петербургом нашли пропавшую девочку
Потерявшийся в лесу Тосненского района ребенок найден. Шестилетнюю девочку обнаружили у деревни Трубников Бор.
Вести.Ru вчера в 14:46
Общество
Начало сентября в Приморье будет тёплым: синоптики
REGNUM вчера в 22:04
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Футбол
Португалия вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в рейтинге ассоциаций УЕФА Португалия сократила отставание от России до 0,667 балла.
Матч ТВ вчера в 19:16
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину
Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости вчера в 21:57
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Невеста Козловского удивила романтичным образом
Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек - актер Данила Козловский.
Телепрограмма вчера в 15:01
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Музыка
Пригожин поддержал Киркорова после скандала на «Новой волне»
Иосиф Пригожин призвал не осуждать Филиппа Киркорова, устроившего накануне скандал на «Новой волне».
Телепрограмма вчера в 09:24
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 10:43
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ вчера в 07:47
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 20:29
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру вчера в 02:59
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия вчера в 01:49
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости вчера в 01:00
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23