Политика

RT на русскомRT на русскомКак на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
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Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

RT на русском18:25

Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США

РИА Новости05:33

Польша собралась продавать Украине регазифицированный СПГ из США

Взгляд.ру05:46

Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

РБК08:36

Как американский газ попал на Украину

Rambler News Service07:30

Польша будет продавать Украине регазифицированный СПГ из США

ТАСС06:08

Украина дождалась американского газа

Коммерсантъ10:31
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Политика

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Политика

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В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
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Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
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В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
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Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
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Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
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Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
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В турецкой клинике представили свою версию смерти 16-летней россиянки

Скончавшаяся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летняя жительница Красноярска была доставлена в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом.
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В Минздраве назвали законы правильного питания

«Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма», - сказал эксперт.
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Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева

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В России представили сервис подписки на автомобили – Hyundai Mobility

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