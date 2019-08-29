Политика
RT на русскомКак на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Космос
В космическом центре Ирана взорвалась ракета
В Иране на стартовой площадке космического центра произошел взрыв ракеты. Об этом сообщает The Associated Press.
Газета.Ru 19:46
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября
Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
Российская газета 22:40
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру 02:59
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч ТВ 16:54
Авто
Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake
На сегодняшний день производитель еще воздерживается от официального комментария на эту тему, но, как объявлялось ранее, красноречивый намек на выход нового универсала фигурировал в недавнем пресс-релизе производителя, которым он поделился с немецкими автомобильными изданиями.
Pnzdrive 07:33
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия 19:20
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
РИА Новости 21:25
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный вчера в 21:59
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru 22:43
Происшествия
В турецкой клинике представили свою версию смерти 16-летней россиянки
Скончавшаяся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летняя жительница Красноярска была доставлена в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом.
URA.Ru 15:14
Здоровье
В Минздраве назвали законы правильного питания
«Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма», - сказал эксперт.
Соловей.инфо 02:26
Технологии
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Московский Комсомолец 06:39
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия 13:45