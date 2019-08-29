Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Польша собралась продавать Украине регазифицированный СПГ из США

Взгляд.рувчера в 05:46

Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

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Украина дождалась американского газа

Коммерсантъвчера в 10:31

Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис

РИА Новости01:00

Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

РБКвчера в 08:36

Как американский газ попал на Украину

Rambler News Serviceвчера в 07:30

Польша будет продавать Украине регазифицированный СПГ из США

ТАССвчера в 06:08
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Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Технологии

Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте

Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру вчера в 15:55
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Происшествия

В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет

Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которого она не совершала.
РЕН ТВ вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым

Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня вчера в 11:33
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия

В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2

Росбалт вчера в 23:40
Футбол

«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
РИА Новости вчера в 11:16
Общество

Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК вчера в 05:31
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Общество

Spotify отложил запуск в России до конца года

Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия

Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке

В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Экономика

В Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина

Стоимость вина не нужно считать показателем качества напитка, заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
REGNUM 01:12
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Происшествия

Версию гибели 16-летней россиянки рассказали в турецкой клинике

Московский Комсомолец вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Дарья Жукова показала помолвочное кольцо

Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия вчера в 05:39
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Происшествия

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Транспорт

На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи

РИА Новости вчера в 22:41
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