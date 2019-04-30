Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздниковRT на русском 05:43
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны между США и Китаем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади
Обновлено в 06:49
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
Гвардиола из-за игры Зинченко отложил поиски левого защитника
Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прекратил поиски левого защитника.
Обновлено в 08:59
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Обновлено в 03:00
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака
Инициатором разрыва стала Софья. Отмечается, что развод прошел мирно и без конфликтов. В общей сложности пара провела вместе восемь лет.
Обновлено в 06:28
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Путин оценил ущерб от инцидента с трубопроводом «Дружба»
Глава государства отметил серьезный экономический и материальный ущерб страны от ситуации с некачественной нефтью в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
«Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков.
Обновлено в 08:13
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща
Роспотребнадзор вновь дал рекомендации по действиям при укусе клеща, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
Названо число задержанных на первомайских акциях в России
Обновлено в 08:40
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Политика
Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Происшествия
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32