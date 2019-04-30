Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздниковRT на русском 05:43

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны между США и Китаем.
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Как может измениться курс рубля после майских праздников

RT на русском05:43

Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар

Profinance.ruвчера в 12:43

Что будет с курсом доллара во время майских праздников?

Владивосток-Новостивчера в 23:43

Экономический прогноз на май

Коммерсантъ03:17

Эксперты поставили диагноз рублю: 66 за доллар - не предел

Московский Комсомолецвчера в 11:25
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Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака

Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.
Обновлено в 06:28
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:34
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Политика

Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»

Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Обновлено в 05:58
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Гаджеты

Стартуют продажи смартфона Xiaomi с поддержкой 5G

Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж своего первого смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Общество

На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Наука

В США дрон впервые доставил пациенту донорскую почку для пересадки

Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Здоровье

Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью

На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Росгвардия и полиция разогнали первомайское шествие

Росгвардия и сотрудники полиции разогнали участников первомайского шествия из объединенной колонны оппозиции, не дав им пройти по намеченному маршруту.
Обновлено в 06:46
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей

«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и еще 8 хоккеистов

«Металлург» объявил о расставании с группой игроков.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Политика

У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму

Обновлено в 07:13
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

Обновлено в 04:50
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

Обновлено в 04:12
Здоровье

Ученые рассказали, каким должен быть здоровый отдых

Ученые из США рассказали, каким должен быть здоровый отдых.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
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