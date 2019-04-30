Как может измениться курс рубля после майских праздниковRT на русском 05:43

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны между США и Китаем.

Как может измениться курс рубля после майских праздников

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