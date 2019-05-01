Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздниковRT на русском 05:43
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны между США и Китаем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
В Пензе коммунисты в честь Первомая провели шествие и митинг
Обновлено в 10:00
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:04
Политика
Минск отреагировал на смену российского посла в Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что решение о смене посла России в Минске - это решение российского руководства.
Обновлено в 11:23
Культура
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Чухрая
Обновлено в 00:08
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Экономика
Суд одобрил соглашение между главой Tesla и регулятором США
Суд в Нью-Йорке утвердил условия мирового соглашения между главой Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.
Обновлено в 04:34
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Кино
Ушла из жизни французская актриса Анемон
Обновлено в 00:53
Политика
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика
Помпео вновь заявил о возможности военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил, что проведение военной операции в Венесуэле не исключено.
Обновлено в 10:12
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено вчера в 16:39
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19