Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздниковRT на русском вчера в 05:43

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны между США и Китаем.
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Аналитики рассказали, как изменится курс рубля за майские праздники

Kazanfirst.ru06:49

В пользу российской валюты играют высокие цены на нефть

ForRent.ru02:28

Рублю предсказывают стабильность

Коммерсантъ FMвчера в 10:06

Как изменится курс рубля после майских праздников

Экспресс газетавчера в 11:07

Эксперты спрогнозировали курс рубля после майских праздников

iReactorвчера в 09:58

Эксперты рассказали, как изменится курс рубля за майские праздники

ФАНвчера в 07:57

Как может измениться курс рубля после майских праздников

RT на русскомвчера в 05:43
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Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

Обновлено в 04:17
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Энергетика

Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апреле

Соглашение с ОПЕК+ подразумевает сокращение в РФ добычи сырья на 228 тысяч баррелей.
Обновлено в 06:53
Энергетика

Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»

В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Обновлено в 07:12
Авто

Nissan поставил крест на родстере 370Z

Некоторые источники в компании Nissan утверждают, что крест поставлен не только на родстере, но и на семействе 370Z в целом, другие же инсайдеры отмечают, что Nissan все-таки рассматривает возможность разработки нового поколения 370Z.
Обновлено в 02:27
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина

Московские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья, ранив четырёх человек.
Обновлено в 07:21
Футбол

Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал новость об инфаркте голкипера «Порту» испанца Икера Касильяса.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ

Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 06:28
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Футбол

«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Общество

Россияне стали продавать дачи из-за налога

Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский рассказал, что общего у России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Авто

Составлен рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников в России

Обновлено в 02:21
Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Музыка

Назван состав российского жюри «Евровидения»

Объявлен состав профессионального жюри от России, которое будет оценивать участников песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 06:00
Политика

Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
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