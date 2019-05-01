Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздниковRT на русском вчера в 05:43
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны между США и Китаем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Единоборства
Бой Саида Нурмагомедова на UFC 237 отменен
Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов снялся с поединка против бразильца Раони Барселоса на UFC 237, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
Середняк чемпионата Франции поиздевался над достижением Месси
600 buts et toujours 0 contre nous 🙄https://t.co/Ss2KiEghKn — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 мая 2019 г. "Ним" выступает в Лиге 1 – высшем дивизионе чемпионата Франции.
Обновлено в 02:16
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Музыка
Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»
Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет
Facebook представила обновления для Instagram
Обновлено в 01:17
Гаджеты
8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Культура
Стартовала регистрация участников фестиваля «Таврида — ARTRUSSIA»
Сергей Першин, генеральный директор Центра развития культурных инициатив, рассказал, что на фестиваль смогут приехать все.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
«Да Винчи общался со своей картиной, как с живой»
2 мая исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Авто
Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет
На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон ударил клюшкой Бишопа
По истечению периода канадский вратарь направился к скамейке соперника, чтобы ударить клюшкой своего визави Бена Бишопа.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В России задержали почти 80 участников первомайских демонстраций
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Полицейские наблюдают за Куликовым полем и Соборной площадью в Одессе
В ведомстве уточнили, что территорию уже проверили кинологи и взрывотехники.
Обновлено в 02:55
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21