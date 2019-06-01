Как могут измениться цены на бензин летомRT на русском 12:51

Как могут измениться расценки на АЗС до конца лета — в материале RT. В начале лета ситуация с розничными ценами на бензин вновь привлекла внимание общественности и представителей власти.

Как могут измениться цены на бензин летом

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