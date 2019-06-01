Энергетика
Как могут измениться цены на бензин летомRT на русском 12:51
Как могут измениться расценки на АЗС до конца лета — в материале RT. В начале лета ситуация с розничными ценами на бензин вновь привлекла внимание общественности и представителей власти.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:52, Вашингтон
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Общество
Беглов подвел итоги недели «ВКонтакте»
Обновлено в 09:46
Культура
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково
Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:50
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Власти США подтвердили сокращение срока Бутиной
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Махачкале задержали десять журналистов-пикетчиков
Полиция столицы Дагестана задержала десять журналистов, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги — корреспондента издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 13:47
Общество
Девочка, спросившая Путина о Нахимовском училище, будет поступать в Пансион воспитанниц МО
Обновлено в 10:35
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Общество
Стивен Сигал прогулялся по Сибаю
Обновлено в 11:57
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Перми
ТАСС/ Автомобильная авария произошла в ночь с пятницы на субботу в Мотовилихинском районе Перми, водитель врезался в бордюр и световую опору, в результате чего погибли три человека.
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп заявил, что готовит новые санкции против Ирана
США разрабатывают новые санкции в отношении Тегерана, рассказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:55
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла предположения о сделанной пластике губ
Российская исполнительница, поэт и композитор Ирина Дубцова опровергла предположения поклонников о сделанной ею пластике губ.
Обновлено в 10:51
Общество
Россиянам в Грузии рекомендуется установить приложение «Зарубежный помощник» МИД РФ
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендует находящимся в Грузии россиянам установить приложение "Зарубежный помощник", разработанное МИД РФ.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты рассказали, как извлечь максимум параметров из батареи мобильного устройства, которые заложены в него производителем.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Хоккей
«Торонто» обменял 39-летнего Марло в «Каролину»
39-летний нападающий Патрик Марло был обменян из "Торонто" в "Каролину", сообщает журналист Эллиотт Фридман в Твиттере.
Обновлено в 12:28